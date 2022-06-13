Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил о том, что в городе изменится время продолжительности комендантского часа.

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Изменения по продолжительности комендантского часа вступят в силу с 13 июня.

Согласно приказу начальника Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, с 13 июня комендантский час в городе будет начинаться в 23:00 и продлится до 5:00 утра,

– сообщил секретарь Запорожской мэрии.

С актуальной информацией об изменении комендантского времени и событиях в Запорожье можно ознакомиться на страницах Куртева в инстаграмме , фейсбуке и телеграмме .

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На юго-восточном направлении существенных изменений не было. Основные усилия русские захватчики сосредотачивали на содержании ранее захваченных территорий, обстреле позиций украинских войск.

Больше всего кафиры сосредотачиваются в районе Васильевки, Орехова, Гуляйполя и Большой Новоселки Донецкой области. На других границах ВСУ сдерживают россиян.

За минувшие сутки захватчики нанесли удар по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам Орехова, Малой Токмачки, Каменского и Степногорска. Из-за атаки разрушений подверглись около 16 домов местных жителей и объектов инфраструктуры.

Кроме того, зафиксировано 27 обстрелов позиций ВСУ по всем видам оружия в районе Каменского, Гуляйполя, Времевки, Железнодорожного, Орехова, Малиновки, Красного, Новоданиловки, Новоселки, Новополя, Гуляйпольского.

Гуляйполе, Времивку и Новоселку россияне обстреляли из "Градов", а Железнодорожное – из "Урагана".

Сергей Ярмак рассказал, что в городе Гуляйполе на Запорожье осталось жить ориентировочно 4 тысячи человек . Недалеко от города уже размещается передовая.

Россияне по-прежнему похищают людей на временно оккупированных территориях. В частности, за последние дни они незаконно лишили свободы двух участников АТО в Запорожье.

За сутки 11 июня кафиры нанесли удары по инфраструктуре и жилым домам в нескольких населенных пунктах в Запорожье. В частности, под атаку попало село Каменское Васильковского района. По нему ударили штурмовиками Су-25.

Российские кафиры постоянно грабят местное население. В Запорожье они похитили 54 грузовых вагона агломерационной руды. Общий вес похищенной россиянами руды составляет 3 тысячи 240 тонн. Об этом сообщили в оперативной сводке за 12 июня.

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