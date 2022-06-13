Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про те, що у місті зміниться час тривалості комендантської години.

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Зміни щодо тривалості комендантської години набудуть чинності з 13 червня.

Згідно з наказом начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, з 13 червня комендантська година у місті буде починатися о 23:00 та триватиме до 5:00 ранку,

– повідомив секретар Запорізької мерії.

З актуальною інформацією щодо зміни комендантського часу та подій у Запоріжжі можна ознайомитися на сторінках Куртєва в інстаграмі, фейсбуці та телеграмі.

Останні новини Запоріжжя: яка ситуація в регіоні

На південно-східному напрямку суттєвих змін не було. Основні зусилля російські загарбники зосереджували на утриманні раніше захоплених територій, обстрілі позицій українських військ.

Найбільше окупанти зосереджуються в районі Василівки, Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. На інших межах ЗСУ стримують росіян.

За минулу добу загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах Оріхова, Малої Токмачки, Кам'янського та Степногірська. Через атаку руйнувань зазнали близько 16 будинків місцевих жителів та об'єктів інфраструктури.

Окрім того, зафіксовано 27 обстрілів позицій ЗСУ з усіх видів зброї в районі Кам'янського, Гуляйполя, Времівки, Залізничного, Оріхова, Малинівки, Червоного, Новоданилівки, Новосілки, Новополя, Гуляйпільського.

Гуляйполе, Времівку та Новосілку росіяни обстріляли з "Градів", а Залізничне – з "Урагану".

Сергій Ярмак розповів, що у місті Гуляйполе, що на Запоріжжі, залишилось жити орієнтовно 4 тисячі людей. Недалеко від міста вже розташовується передова.

Росіяни й далі викрадають людей на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, за останні дні вони незаконно позбавили волі двох учасників АТО на Запоріжжі.

За добу 11 червня окупанти завдали ударів по інфраструктурі та житлових будинках у кількох населених пунктах на Запоріжжі. Зокрема, під атаку потрапило село Кам'янське Васильківського району. По ньому вдарили штурмовиками Су-25.

Російські окупанти постійно грабують місцеве населення. На Запоріжжі вони викрали 54 вантажні вагони агломераційної руди. Загальна вага викраденої росіянами руди становить 3 тисячі 240 тонн. Про це повідомили в оперативному зведенні за 12 червня.

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