В Запорожье, Николаеве и Кропивницком прогремели взрывы

В ночь на 15 июля российские войска в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Взрывы прогремели в частности в Запорожье, Николаеве и Кропивницком.

Что известно об атаке БпЛА на ряд украинских регионов – читайте в материале 24 Канала.

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В каких городах прогремели взрывы?

Российские войска запустили ударные БпЛА вечером 14 июля. Постепенно воздушная тревога распространилась на ряд восточных, северных и южных областей Украины.

Около 23:56 взрыв прогремел в Николаеве. Воздушные силы ВСУ также сообщили, что дроны на Николаевщине движутся в юго-западном направлении.

Буквально через несколько минут, в 00:09, стало известно о взрывах в Запорожье.

Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Впоследствии громко было в Кропивницком: по словам корреспондентов Суспильного, там тоже раздались взрывы.

В 00:31 в городе прогремели повторные взрывы.

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