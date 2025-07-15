В Запорожье, Николаеве и Кропивницком прогремели взрывы
- В ночь на 15 июля во время атаки российских "Шахедов" взрывы прогремели в Запорожье, Николаеве и Кропивницком.
- Воздушная тревога распространилась на ряд восточных, северных и южных областей Украины, жителей призвали оставаться в укрытиях.
В ночь на 15 июля российские войска в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Взрывы прогремели в частности в Запорожье, Николаеве и Кропивницком.
Что известно об атаке БпЛА на ряд украинских регионов – читайте в материале 24 Канала.
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В каких городах прогремели взрывы?
Российские войска запустили ударные БпЛА вечером 14 июля. Постепенно воздушная тревога распространилась на ряд восточных, северных и южных областей Украины.
Около 23:56 взрыв прогремел в Николаеве. Воздушные силы ВСУ также сообщили, что дроны на Николаевщине движутся в юго-западном направлении.
Буквально через несколько минут, в 00:09, стало известно о взрывах в Запорожье.
Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– написал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Впоследствии громко было в Кропивницком: по словам корреспондентов Суспильного, там тоже раздались взрывы.
В 00:31 в городе прогремели повторные взрывы.
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