Що відомо про атаку БпЛА на низку українських регіонів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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У яких містах пролунали вибухи?

Російські війська запустили ударні БпЛА ввечері 14 липня. Поступово повітряна тривога поширилася на низку східних, північних та південних областей України.

Близько 23:56 вибух пролунав у Миколаєві. Повітряні сили ЗСУ також повідомили, що дрони на Миколаївщині рухаються у південно-західному напрямку.

Буквально за кілька хвилин, о 00:09, стало відомо про вибухи в Запоріжжі.

Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом гучно було в Кропивницькому: за словами кореспондентів Суспільного, там також пролунали вибухи.

О 00:31 в місті прогриміли повторні вибухи.

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