В Запорожье оккупанты уничтожили стелу памяти погибших во время Второй мировой войны

В Запорожской ОВА рассказали о ситуации в области по состоянию на 28 апреля 2022 года. В частности, сообщили о новых актах мародерств россиян.

В Запорожской ОВА рассказали, что в Полтавке продолжаются бои. Населённый пункт пострадал от российских мародеров.

Обратите внимание В результате обстрела по "Азовстали" накрыло госпиталь, где находились более 500 раненых и врачей

Ситуация в Запорожской области

Российские военные обокрали заброшенные дома украинцев, а также местный магазин. Кроме того, оккупанты уничтожили стелу памяти умерших военных за годы Второй мировой войны. На этом монументе была надпись "Не повторится же это никогда".

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В Запорожье приедет координатор системы ООН в Украине Оснат Лубран. Ее цель – подготовить эвакуацию людей из Мариуполя, который сейчас заблокирован российскими оккупантами.

Защитники Украины продолжают наносить врагу существенные потери. Так возле Запорожья, где враг пытается совершать наступление, ликвидировали часть техники россиян и показали это на видео.

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