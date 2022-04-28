В Запорожье оккупанты уничтожили стелу памяти погибших во время Второй мировой войны

28 апреля 2022 , 17:35
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Источник:

Запорожская областная военная администрация

В Запорожской ОВА рассказали о ситуации в области по состоянию на 28 апреля 2022 года. В частности, сообщили о новых актах мародерств россиян.

В Запорожской ОВА рассказали, что в Полтавке продолжаются бои. Населённый пункт пострадал от российских мародеров.

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Ситуация в Запорожской области

Российские военные обокрали заброшенные дома украинцев, а также местный магазин. Кроме того, оккупанты уничтожили стелу памяти умерших военных за годы Второй мировой войны. На этом монументе была надпись "Не повторится же это никогда".

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Автор: Віта Свірневська