В Запорожье для безопасности полиция усиленно проверяет граждан: просят отнестись с пониманием

В Запорожской области идет горячее противостояние с российскими захватчиками. Правоохранители делают все возможное, чтобы задержать их руководство на подконтрольной Украине территории.

В Запорожье российские оккупанты могут готовить провокации и другие преступные действия. Также в городе могут находиться информаторы и корректировщики вражеского огня.

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Усиленная проверка граждан

Жителей Запорожья предупреждают о том, что полиция проверяет граждан в усиленном режиме. Всех просят отнестись к этим мерам с пониманием – они направлены в первую очередь на обеспечение безопасности граждан, ведь враг готов пойти на любые преступления.

Ситуация в Запорожье: коротко

Движение через населенные пункты Каменское и Васильевка запрещено. На такой шаг военное командование Сил обороны Запорожья пошло для того, чтобы обеспечить безопасность маршрута, через который пролегает гуманитарный коридор.

С 1 мая во временно оккупированном Мелитополе враг собирается ввести в обращение рубли. Планы оккупантов в этом направлении дальновидны: россияне даже собираются открыть отделение своего банка и ввести в городе собственную безналичную систему. Некоторые бывшие сотрудники банков в Мелитополе согласились сотрудничать с россиянами.

Мэр оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов был вынужден уехать в Запорожье. Оттуда он будет пытаться обеспечить работу своего населенного пункта. Город находится в оккупации два месяца, россияне терроризируют коммунальщиков и работников образования, а также всячески пытаются сломить сопротивление населения.

Пентагон сообщил о том, что часть российских войск, участвовавших в блокаде Мариуполя, отправилась в сторону Запорожской области. Речь может идти о том, что врагу не хватает сил для удержания контроля на оккупированных территориях.

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