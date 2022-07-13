Попали в одно из предприятий: в Запорожье подтвердили два прилета

Около 14:20 13 июля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Во время нее сообщили о звуках взрывов в Запорожье.

В Запорожье подтвердили два прилета

Почти сразу после сообщений о взрывах в Запорожской областной военной администрации подтвердили информацию. Известно о "прилете" двух российских ракет.

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Отмечается, что враг попал в одно из предприятий города. Официальная информация и детали о последствиях будут уточнены.

Запорожская ОВА призывает сохранять спокойствие, соблюдать правила воздушной тревоги и не разглашать информацию, ведь таким образом вы помогаете врагу.

Ночью 13 июля воздушную тревогу объявляли по всей Украине

Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов ночью 13 июля во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Это произошло примерно в 2:45. В частности, сирены звучали в Донецкой, Харьковской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях.

По состоянию на 3:30 в большинстве областей угроза вражеских обстрелов исчезла. Впрочем, во время тревоги успели прогреметь взрывы в Харькове, примерно в 3:09.

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