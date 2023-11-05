Сергей Кузнев – ветеран АТО и один из тех, кто всеми усилиями поддерживал военных, помогал реализовывать в Ужгородском национальном университете на протяжении 2018 – 2022 годов международный проект "Украина – Норвегия" – "Переподготовка и социальная адаптация военнослужащих и членов их семей в Украине".
Кроме того, боец был автором проекта "НадКарпаття", благодаря которому все могли видеть замечательные кадры Закарпатья с высоты птичьего полета.
Стоит прочесть Халатность и советчина не дают ВСУ реализовать потенциал, – Зеленский анонсировал важные изменения
На фронте погиб Сергей Кузнев
Во время непродолжительного отпуска 1 ноября воин осуществил свою фермерскую мечту – высадил 450 кустов жимолости на территории будущей плантации. Через 3 дня пришло печальное известие о его гибели.
Все, кто знал защитника, вспоминают его как светлого, доброго, положительного и активного человека.
Сергей Кузнев недавно вернулся из отпуска. Перед отбытием назад на фронт он посадил на своем участке жимолость. У него была семья, друзья, партнеры, планы на жизнь, огромный поток энергии, которую использовал для поддержки окружающих. У которых его отняла эта кровавая война. Он много помогал ветеранам. Это огромная и тяжелая потеря. Гордимся, что Сергей был членом нашей команды, нашим партнером и другом,
– написали на странице Международного фонда социальной адаптации.
Жена Героя Наталья Кузнева уже подтвердила его гибель.
"Ты самое светлое, что было в моей жизни", – написала женщина.
Волонтер Богдан Хаустов рассказал, что несколько дней назад они согласовывали маршрут, даты и волонтерский груз.
"С лета 2022 года виделись почти ежемесячно. Житомирщина, освобожденные территории Херсонщины, Соледар, Запорожье и так далее. В подразделения Сергея возили помощь, грузы от коллег-волонтеров, передачи от родственников. Много интересных историй, которые наверняка напишу после прощания", – отметил Хаустов.
Сергей Кузнев погиб на Запорожье / Фото Богдана Хаустова
К теме Трагедия, которой можно было избежать – Зеленский отреагировал на российский удар по 128 бригаде
Попадание "Искандером" по 128 бригаде на Запорожье: что известно
- На Запорожском направлении 3 ноября российские военные ударили по 26 населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах. В частности, они попали ракетой "Искандер-М" по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой бригады.
- В результате атаки погибли десятки военнослужащих. Кроме бойцов, ранения получили и гражданские местные жители.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что обстоятельства трагедии будут выясняться. Он поручил Главной инспекции Минобороны провести полную проверку.
- Командир добровольческого батальона "Солнышко" Руслан Каганец с позывным "Комендант" отметил, что россияне атаковали 128 бригаду во время награждения в честь Дня ракетных войск. Бойцов собрали и выстроили, после чего россияне нанесли удар. Погибли 22 военных, среди них – офицеры.
- 128 бригада обороняла Украину с 2014 года. Осенью 2022 г. воины принимали участие в освобождении Херсонской области, держали оборону на Бахмутском направлении. В 2023 году бойцы освободили Лобково и Пятихатки на Запорожском направлении.