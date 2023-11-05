Сергій Кузнєв – ветеран АТО та один з тих, хто всіма зусиллями підтримував військових, допомагав реалізовувати в Ужгородському національному університеті впродовж 2018 – 2022 років міжнародний проєкт "Україна – Норвегія" – "Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні".

Окрім цього, боєць був автором проєкту "НадКарпаття", завдяки якому всі могли бачити чудові кадри Закарпаття з висоти пташиного польоту.

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На фронті загинув Сергій Кузнєв

Під час нетривалої відпустки 1 листопада воїн здійснив свою фермерську мрію – висадив 450 кущів жимолості на території майбутньої плантації. Через 3 дні прийшла сумна звістка про його загибель.

Всі, хто знав захисника, згадують його як світлу, добру, позитивну та активну людину.

Сергій Кузнєв нещодавно повернувся з відпустки. Перед відбуттям назад на фронт він посадив на своїй ділянці жимолость. Він мав родину, друзів, партнерів, плани на життя, величезний потік енергії, яку використовував для підтримки оточуючих. У яких його забрала ця кривава війна. Він багато допомагав ветеранам. Це величезна і важка втрата. Пишаємось що Сергій був членом нашої команди, нашим партнером і другом,

– написали на сторінці Міжнародного фонду соціальної адаптації.

Дружина Героя Наталія Кузнєва вже підтвердила його загибель.

"Ти найсвітліше, що було у моєму житті", – написала жінка.

Волонтер Богдан Хаустов розповів, що лише кілька днів тому вони узгоджували маршрут, дати та волонтерський вантаж.

"З літа 2022 року бачилися майже щомісяця. Житомирщина, звільнені території Херсонщини, Соледар, Запоріжжя і так далі. В підрозділи Сергія возили допомогу, вантажі від колег-волонтерів, передачі від родичів. Багато цікавих історій, які, напевно, напишу після прощання", – зазначив Хаустов.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.



Сергій Кузнєв загинув на Запоріжжі / Фото Богдана Хаустова

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