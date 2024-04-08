В Запорожье прогремел повторный взрыв

В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Предварительно мониторинговые каналы сообщали об угрозе баллистики.

О первом взрыве сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров около 12:20. Сейчас других деталей о вероятном попадании, или работе противовоздушной обороны – не было.

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Известно, что по состоянию на 12:16 в Запорожье и Запорожской области объявили воздушную тревогу. Через несколько минут в городе прогремели взрывы.

Угроза баллистики

Предварительно мониторинговые каналы сообщали об угрозе баллистики в областях, где объявлена воздушная тревога.

Кроме Запорожья, за несколько минут до этого, взрывы прогремели в Одессе. Правда на момент взрывов в Одесской области воздушную тревогу не объявляли. Деталей относительно вероятного прилета в Одессе пока тоже не было.

Обновление. По состоянию на 12:50 в Запорожье раздался повторный звук взрыва, пишет Суспільне.Запоріжжя.