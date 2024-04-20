В Запорожье прогремел взрыв

В ночь на 20 апреля жители Запорожья слышали звуки взрывов. Эту информацию уже подтвердил Иван Федоров, глава областной военной администрации.

Первый взрыв прогремел в 4:54 – через минуту после того, как в Запорожье объявили воздушную тревогу. Федоров объяснил, что есть угроза ударов скоростными ракетами.

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Было по меньшей мере 2 взрыва

В 4:57 журналисты Общественного сообщили о повторном взрыве в городе. Пока не известно, была ли это работа противовоздушной обороны или попадания.

Что говорят в Воздушных силах

После 4:30 в воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях. "Есть угроза применения авиационных средств поражения", – было сказано в сообщении.

Уже в 4:52 там предупредили, что управляемая авиационная ракета, вероятно, Х-59, летит в направлении Полтавщины. Через несколько минут она сменила курс и начала движение в сторону Днепра.

Вражеская атака по Днепру