В Запорожье прогремел взрыв
14 июня 2024, 01:38Читати новину українською
В ночь с 13 на 14 июня в Запорожье прогремел взрыв. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.
Перед этим Воздушные силы предупреждали о вражеской ракете, которая движется в направлении областного центра.
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Взрыв в Запорожье
О звуках взрыва в Запорожье местные сообщили в 01:36.
Ракета на Запорожье! Немедленно в укрытие!
– написали в Воздушных силах ВСУ.
24 Канал призывает горожан находиться в укрытиях гражданской защиты к отбою воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу украинским силам ПВО.