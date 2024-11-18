В Запорожье прогремела серия взрывов
Российские войска продолжают терроризировать украинские города и их жителей. Так, вечером 18 ноября в Запорожье прогремел ряд взрывов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
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Взрывы в Запорожье
В 20:39 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Через несколько минут в Воздушных силах предупредили, что в регионе есть угроза применения врагом ударных БпЛА.
Уже в 20:49 в ВС уточнили, что в районе Запорожья находятся вражеские БпЛА. Практически тогда же корреспонденты Суспильного сообщили, что в Запорожье были слышны звуки взрывов.
Взрывы в Запорожской области,
– подтвердил Иван Федоров.
Через минуту корреспонденты Суспильного отметили, что в Запорожье раздались повторные звуки взрывов.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.