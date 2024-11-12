В Запорожской области прогремели взрывы: разрушено несколько этажей подъезда многоэтажки

Россия продолжает атаковать мирные города Украины. Вечером 12 ноября под ударом в очередной раз оказалась Запорожская область.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова. Взрывная волна разрушила несколько этажей и подъезд многоэтажного дома.

Смотрите также Россия ударила по жилой застройке Запорожья: из искореженного дома спасли 2 человека

Что известно об атаке на Запорожскую область

Глава ОГА сообщил о взрывах в Запорожской области в 21:20.

Взрывы в населенных пунктах области. Атака продолжается. Не пренебрегайте правилами безопасности,

– писал он.

Почти через час Федоров сообщил, что по предварительной информации было разрушено несколько этажей одного подъезда многоэтажки в одном из населенных пунктов области.

Все экстренные службы направляются на место удара.

Впоследствии Федоров уточнил, что после 20:00 россияне нанесли 6 ударов по территории Запорожского и Васильевского районов. По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших.

Заметим, что ранее в Воздушных силах предупреждали, что россияне атакуют Запорожье КАБами.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.

К слову, вечером 12 ноября взрывы также прогремели в Сумах. Оккупанты атаковали город баллистикой.