В Запорожье прогремели взрывы
9 октября 2024, 11:20Читати новину українською
Местные жители Запорожья сообщили о взрывах в городе. Ранее поступали предупреждения об угрозе обстрела области.
До этого в Запорожье была объявлена воздушная тревога, информирует 24 Канал.
Смотрите также Россия ударила баллистикой по Полтавщине: есть повреждения инфраструктуры
В Запорожье слышны взрывы
В 11.08 в Запорожье объявили воздушную тревогу.
Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.