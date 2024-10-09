В Запорожье прогремели взрывы

Местные жители Запорожья сообщили о взрывах в городе. Ранее поступали предупреждения об угрозе обстрела области.

До этого в Запорожье была объявлена ​​воздушная тревога, информирует 24 Канал.

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В Запорожье слышны взрывы

В 11.08 в Запорожье объявили воздушную тревогу.

Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.