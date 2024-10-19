В Запорожье прогремели взрывы: Россия снова атакует КАБами

Вечером 19 октября в Запорожской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб.

Взрывы в Запорожье слышали около 18:02. Об этом сообщило Суспильное.

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Что известно о взрывах в Запорожье сегодня

Около 17:10 в Запорожской области объявили тревогу. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на Юго-Восточном направлении. Отметили, есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Уже через несколько минут военные сообщили о вражеских пусках КАБов на Запорожье. Далее были повторные.

Пуск КАБ тактической авиацией в направлении Запорожья!

– отметили Воздушные силы в 17:58.

Уже через несколько минут в городе слышали звуки взрывов. Заметим, по состоянию на 18:05 угроза применения врагом авиационных средств поражения для Сумской и Запорожской области сохраняется.