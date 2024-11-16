В Запорожье прогремели взрывы

Россия снова атакует Украину дронами. В ночь на 16 ноября жители Запорожья услышали взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Запорожье.

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О взрыве журналистам сообщили около 3:41. Сразу после этого в Запорожье и области была объявлена ​​воздушная тревога. Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что вражеский БпЛА летит мимо Запорожья курсом на Днепропетровщину.

Руководитель ОВА подчеркнул, что важно, чтобы люди немедленно последовали в укрытие. Позже, в 4:30 в областном центре слышали повторные взрывы.