В Запорожье прогремели взрывы, есть раненые

Вечером 10 января в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Уже вскоре прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Запорожье 10 января

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили около 20:47. Глава ОВА призвал пройти в укрытие.

Внимание! Угроза ударных беспилотников по Запорожской области!

– написал Иван Федоров о 20:49.

Около 21:02 СМИ сообщили о взрывах в Запорожье.

Ближе к десяти вечера стало известно о двух раненых – 39-летнем мужчине и 56-летней женщине. Их везут в больницу.

Добавим, в 21:06 Воздушные силы написали, что российские беспилотники на Запорожье. Уточнили, курс на Днепропетровскую область.

По состоянию на 21:20 воздушная тревога в Запорожской области продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Россияне продолжают наносить удары по городу: в 21:32 снова были сильные взрывы.

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