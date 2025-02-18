Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ивана Федорова.

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Взрывы в Запорожье

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Отметим, что в 20:46 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Через несколько минут в Воздушных силах сообщили об опасности для жителей региона.

В частности, там проинформировали, что в направлении Запорожья движутся вражеские ударные БПЛА с юго-востока.

Уже в 21:04 стало известно, что в городе громко.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написал Иван Федоров.

Отметим, что из-за угрозы атаки вражеских ударных БПЛА в нескольких регионах Украины уже объявили воздушную тревогу. Куда направляются "Шахеды", читайте в материале 24 Канала.

Призываем находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.