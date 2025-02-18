Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Івана Федорова.

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Вибухи в Запоріжжі

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зазначимо, що о 20:46 в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Через декілька хвилин в Повітряних силах повідомили про небезпеку для жителів регіону.

Зокрема, там проінформували про те, що у напрямку Запоріжжя рухаються ворожі ударні БпЛА з південного сходу.

Вже о 21:04 стало відомо, що в місті гучно.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написав Іван Федоров.

Зазначимо, що через загрозу атаки ворожих ударних БпЛА в декількох регіонах України вже оголосили повітряну тривогу. Куди прямують "Шахеди", читайте в матеріалі 24 Каналу.

Закликаємо перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.