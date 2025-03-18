Вечером 18 марта в Запорожье прогремели взрывы. В регионе работает ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях.

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В Запорожье прогремели взрывы

В 19:26 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Причиной этого стали беспилотники, которые в очередной раз запустила Россия по территории Украины.

В 20:24 в Запорожье также объявили опасность из-за применения врагом баллистического вооружения.

Около 20:27 в Запорожье прогремели взрывы. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в регионе работают силы и средства ПВО.

До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– призвал Федоров.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

Сейчас информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Вероятно, местные власти сообщат о последствиях российской атаки после отбоя воздушной тревоги.

Вечером 18 марта взрывы также прогремели в Киеве и области. Россияне атаковали регион дронами-камикадзе.