Вечером 24 марта Россия в очередной раз запустила ударные беспилотники по Украине. В Запорожье слышали взрывы.

В 17:46 в Запорожской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов". Вскоре стало известно об опасности пусков баллистики с территории оккупированного Крыма, передает 24 Канал.

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Взрывы в Запорожье

В 20:50 в Запорожье прогремели взрывы. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о работе украинского ПВО. "До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – призвал чиновник.

По данным мониторов, группа из 8 БПЛА движется мимо и через Запорожье.

К слову, в Воздушных силах объяснили, что Россия атакует "Шахедами" украинские города по заранее разработанному плану. Задача Сил обороны – спрогнозировать вражеские удары.

Также Юрий Игнат рассказал, что оккупанты постоянно модернизируют свои "Шахеды", чтобы они были нечувствительны к украинским средствам РЭБ. Примером обновленного ударного дрона может служить "Шахед" с 16-канальной антенной из Китая.