О 17:46 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів". Незабаром також стало відомо про небезпеку пусків балістики з території окупованого Криму, передає 24 Канал.

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Вибухи у Запоріжжі

О 20:50 на Запоріжжі пролунали вибухи. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив про роботу української ППО. "До відбою залишайтеся в безпечних місцях", – закликав посадовець.

За даними моніторів, група з 8 БпЛА рухається повз та через Запоріжжя.