В Запорожье прогремели взрывы

Россия атаковала Запорожскую область баллистическими ракетами. В регионе были слышны взрывы.

Около 18:48 в Запорожской и ряде других областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ударов. Сообщается о прилетах в Кривом Роге и Запорожье, передает 24 Канал.

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Взрывы в Запорожье

Около 19:09 в некоторых районах Запорожья прогремели взрывы. Отмечается, что россияне ударили по городу баллистикой, выпущенной из Таганрога.

По состоянию на 19.18 для области дали отбой тревоги.

К слову, в НАТО считают, что Россия накапливает запасы ракет для новой массированной атаки на Украину. В то же время в Альянсе признали, что у оккупантов отпала необходимость столь регулярного применения ракет, как было раньше. Причиной стала замена ракетных атак дроновыми.