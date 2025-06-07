Днем в субботу, 8 июня, в Запорожье прогремели взрывы. Незадолго до этого в Воздушных силах сообщали об угрозе баллистики для региона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о взрывах в Запорожье

Воздушная тревога на территории Запорожской области была объявлена ​​ориентировочно в 16:52. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юго-востока. Незадолго после этого в Запорожье было громко.

В Запорожье был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, для атаки, вероятно, враг применил KN-23. Заметим, что впоследствии в Воздушных силах сообщили о БпЛА на юге и на юго-востоке от Запорожья. Предостерегали о возможной работе сил ПВО.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, 1 июня Россия нанесла 7 ударов "Шахедами" и ракетой по Запорожью, что привело к пожарам. Из-за атаки также были разрушены 2 частных дома, повреждены близлежащие домовладения, объекты инфраструктуры и транспортные средства.