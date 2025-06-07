Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Дивіться також Масований удар по Харкову: у МВС розповіли про жертв і поранену дитину

Що відомо про вибухи у Запоріжжі

Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили орієнтовно о 16:52. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з південного сходу. Незадовго після цього у Запоріжжі було гучно.

У Запоріжжі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

За даними моніторингових каналів, для атаки, ймовірно, ворог застосував KN-23. Зауважимо, що згодом у Повітряних силах повідомили про БпЛА на півдні та на південному сході від Запоріжжя. Застерігали про можливу роботу сил ППО.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, 1 червня Росія завдала 7 ударів "Шахедами" та ракетою по Запоріжжю, що призвело до пожеж. Через атаку також було зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено довколишні домоволодіння, об'єкти інфраструктури й транспортні засоби.