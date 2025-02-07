В Запорожье прозвучали взрывы

В Запорожье слышны звуки взрывов. В ОВА уточняют, что это работа ПВО.

Жителей города просят пройти в укрытие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожье

В Запорожской ОГА сообщили в 23:13, что местные жители слышат взрывы в Запорожье. Там уточнили, что это работа ПВО.

В мелитопольском партизанском движении уточнили в 23:11, что над Запорожьем вражеских БпЛА пока нет. 1 вражеский дрон полетел на Вольнянск в сторону Днепропетровской области.

Воздушные силы ВСУ до этого сообщали об активности вражеских дронов в Николаевской области.

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Напомним, ранее о взрывах сообщалось в Киеве. В столице работали силы ПВО. Город атаковали БпЛА с севера.