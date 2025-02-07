Жителів міста просять пройти в укриття. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи у Запоріжжі

У Запорізькій ОВА повідомили о 23:13, що місцеві жителі чують вибухи у Запоріжжі. Там уточнили, що це робота ППО.

У мелітопольському партизанському русі уточнили о 23:11, що над Запоріжжям ворожих БпЛА наразі немає. 1 ворожий дрон полетів на Вільнянськ у сторону Дніпропетровської області.

Повітряні сили ЗСУ до цього повідомляли про активність ворожих дронів у Миколаївській області.

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Нагадаємо, раніше про вибухи повідомлялося у Києві. У столиці працювали сили ППО. Місто атакували БпЛА з півночі.