Оккупанты атаковали Запорожский край: в Украине звучала воздушная тревога

Во многих областях Украины днем 4 марта была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты ударили по Запорожской области.

Сирены начали раздаваться после 13:00. В телеграм-каналах сообщили об угрозе ЗРК/ОТРК с Юга. Однако после 13:40 последовали отбои.

Кстати Число жертв удара по многоэтажке в Запорожье выросло: поисковая операция продолжается

Российские оккупанты ударили по Запорожской области

Российские захватчики запустили ракеты с территории временно оккупированного Крыма по Запорожской области. В местной ОВА рассказали, что враг попал в одну из общин – дорогой снаряд прилетел в центр маленькой деревни.

Андрей Ермак впоследствии заявил, что говорится о селе Марьевка. Там повреждены жилые дома. К счастью, обошлось без жертв.

Где объявили тревогу

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Черкасская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Одесская,

Николаевская,

Херсонская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская область,

АР Крым.

Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море

Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью ночью 2 марта Ударили по многоэтажному дому. Число жертв растет – известно о 10 погибших, среди которых – один ребенок.

Враг продолжает маневры корабельной группировки в Черном море и увеличивает количество ракетоносителей.

По состоянию на 13.00 на боевом дежурстве зафиксировано уже 4 ракетоносителя. В частности, 2 надводных и 2 подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" может достигать 24.

Кроме того, вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных беспилотников. За предыдущие сутки уничтожены 3 таких на херсонском направлении.