Оккупанты атаковали Запорожский край: в Украине звучала воздушная тревога
Источник:Карта воздушных тревог
Во многих областях Украины днем 4 марта была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты ударили по Запорожской области.
Сирены начали раздаваться после 13:00. В телеграм-каналах сообщили об угрозе ЗРК/ОТРК с Юга. Однако после 13:40 последовали отбои.
Кстати Число жертв удара по многоэтажке в Запорожье выросло: поисковая операция продолжается
Российские оккупанты ударили по Запорожской области
Российские захватчики запустили ракеты с территории временно оккупированного Крыма по Запорожской области. В местной ОВА рассказали, что враг попал в одну из общин – дорогой снаряд прилетел в центр маленькой деревни.
Андрей Ермак впоследствии заявил, что говорится о селе Марьевка. Там повреждены жилые дома. К счастью, обошлось без жертв.Обратите внимание! Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью ночью 2 марта Ударили по многоэтажному дому. Число жертв растет – известно о 10 погибших, среди которых – один ребенок.
Где объявили тревогу
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Одесская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Луганская область,
- АР Крым.
Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море
Враг продолжает маневры корабельной группировки в Черном море и увеличивает количество ракетоносителей.
По состоянию на 13.00 на боевом дежурстве зафиксировано уже 4 ракетоносителя. В частности, 2 надводных и 2 подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" может достигать 24.
Кроме того, вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных беспилотников. За предыдущие сутки уничтожены 3 таких на херсонском направлении.