В Запорожье раздались взрывы: враг атакует ракетами Х-22 и баллистикой

Поздним вечером в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Стало известно о пусках ракет Х-22, а также баллистике. Взрывы услышали жители Запорожья.

Ориентировочно в 21:40 в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. В частности, в Запорожье. А через полчаса стало известно, что в регионе слышали взрывы. Жителей попросили не покидать укрытий.

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Россияне атаковали Запорожье

О взрывах в Запорожье в 22:13 сообщили корреспонденты "Общественного". Предшествовали этому предупреждения по мониторинговым каналам, а также Воздушным силам ВСУ.

О том, что ракеты летят в Запорожье Воздушные силы написали в 22:09. А уже в 22:11 предупредили также об угрозе баллистики.

Отметим, что по состоянию на 22:24 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Сумской и Донецкой областях.

Враг выпустил ракеты Х-22

Отметим, что в этот раз россияне атаковали Украину ракетами Х-22. Их враг выпустил из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

В 21:38 поступило сообщение от Воздушных сил ВСУ о взлете трех Ту-22М3 с аэродрома Моздок. Он расположен в Северной Осетии.

В 21:41 Воздушные силы написали, что борты двигаются в направлении Азовского моря. Следовательно, угроза сохранялась для жителей Востока, Юга и Центра.

В 22:06 стало известно, что Ту-22М3 уже прибыли в акваторию Азовского моря, а через минуту совершили пуски ракет. Тогда же поступила информация, что для атаки применили шесть бортов, а не три.

Отмечаем, что ракеты Х-22 очень опасны. Имеющиеся в Украине системы ПВО еще не сбивали их. Так что всякий раз, когда враг атакует наше государство ими, необходимо находиться в укрытиях. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Напомним, что 27 июня 2023 года россияне попали ракетой Х-22 по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. В результате погибли 22 человека и более 50 получили ранения.