В Запорожье слышали взрыв: после него в ряде регионов раздалась тревога

Российские оккупанты продолжают наносить удары по нашим населенным пунктам. В частности, взрыв слышали жители Запорожья, после чего тревоги объявили еще в нескольких областях.

В четверг, 27 июля, в Запорожье раздался взрыв, после чего только раздались сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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В каких областях раздалась тревога

Собственно, о взрыве стало известно около 18.18, а воздушная тревога в регионе прозвучала через минуту.

Вместе с тем сигналы об опасности в тот же момент услышали жители таких областей:

Днепропетровская;

Полтавская;

Харьковская;

Донецкая;

Сумская.

Около 18:23 местные паблики написали о взрыве в Сумской области.

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме

Важно не пренебрегать сигналами об опасности и спускаться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь. Российские ракеты убили не одного человека за время этой широкомасштабной войны. Чтобы не стать их очередной жертвой, следует искать безопасные места во время тревог.

Ночная атака дронов

В ночь на 27 июля оккупанты атаковали наше государство с юго-восточного направления ударными БпЛА и крылатыми ракетами. Все дроны захватчиков были уничтожены средствами ПВО.

Всего зафиксировано два пуска "Калибров" с подлодки в Акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131 по направлению Приморско-Ахтарск,

– констатировали в Воздушных силах.

Массированный ракетный удар