У четвер, 27 липня, у Запоріжжі пролунав вибух, після чого почали лунати сигнали повітряної тривоги. Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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У яких областях пролунала тривога

Власне, про вибух стало відомо близько 18:18, а повітряна тривога в регіоні пролунала через хвилину.

Разом з тим сигнали про небезпеку в той же момент почули жителі таких областей:



Дніпропетровська;

Дніпропетровська; Полтавська;

Харківська;

Донецька;

Сумська.

Близько 18:23 місцеві пабліки написали про вибух у Сумській області.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Важливо не нехтувати сигналами про небезпеку та спускатися в укриття, адже це може вберегти життя. Російські ракети вбили не одну людину за час цієї широкомасштабної війни. Аби не стати черговою їхньою жертвою, слід шукати безпечні місця під час тривог.

Нічна атака дронів

У ніч проти 27 липня окупанти атакували нашу державу з південно-східного напрямку ударними БПЛА та крилатими ракетами. Усі дрони загарбників було знищено засобами ППО.

Усього зафіксовано два пуски "Калібрів" з підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131 з напрямку Приморсько-Ахтарськ,

– констатували в Повітряних силах.

Масований ракетний удар