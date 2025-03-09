В Запорожье "Шахед" уничтожил волонтерский центр "Паляница"

Предприниматель Геннадий Вовченко сообщил, что российский дрон прямым попаданием ударил в цех волонтерского центра "Паляница" в Запорожье. Это произошло в ночь на 8 марта.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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В каком состоянии цех "Паляница" сейчас

Вовченко на своей странице в фейсбуке написал: понимал, что когда-то такая атака произойдет. Волонтеры и члены команды живы и не опускают руки, хотя огонь почти полностью уничтожил цех.

8 марта десятки людей пришли помочь физически, а сотни и даже тысячи – поддержали гривной и евро.

Последствия удара по Запорожью 8 марта / Фото со страницы Геннадия Вовченко

"Лично у меня сегодня как будто выросли крылья, когда я почувствовал, что не один в своей беде. Такое единение я чувствовал в начале войны и, кстати, на этом же месте!" – написал Вовченко.

Предприниматель поблагодарил пожарных и спасателей, полицию, местную власть. На 9 марта он призвал помочь разбирать и демонтировать завалы.

Корреспонденты Укринформа сообщили, что людей было много, поэтому Геннадий Вовченко был растроган. Но он уверен, что прилет не был случайным.

Мы с первых дней войны организовали в Запорожье волонтерский центр, который назвали "Паляница", и поэтому, думаю, что это нам месть за то, что мы были центром сопротивления,

– сказал он.

К слову, Россия обстреляла Запорожье и вечером 9 марта.