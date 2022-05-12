В Запорожье россияне беспощадно обстреливают города и села: есть погибшие, много раненых

Запорожское направление фронта является одним из тех, которые также россияне часто обстреливают. Речь не только о тех территориях, которые временно оккупированы, но и о всей области.

Свои ракеты российские захватчики хотели выпустить по областному центру Запорожья. Спикер Сил обороны Запорожского направления полковник Руслан Ткачук заявил, что работа противовоздушной обороны по отражению атаки была успешной.

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Ракету перехватили в воздухе, и она разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект претерпел значительные разрушения. По предварительной информации, пострадавших нет,

– сказал он.

Также Ткачук подчеркнул, что российские войска продолжают нагло нарушать международные нормы и правила ведения войны.

Россияне бьют по мирным

Российские войска не устают показывать свои зверства и доказывать всю циничность. В большинстве своем они обстреливают не только военные позиции нашей армии, но и мирные села, поселки и города. Это касается также и Запорожья.

По словам Ткачука, чтобы обстреливать мирные населенные пункты, российские захватчики применяли свою авиацию. В частности, речь идет о самолете Су-25. Кроме этого, стреляли из танка, реактивной системы залпового огня "Град", ствольной артиллерии, 120-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Обстрелы терпели следующие населенные пункты:

Орехово;

Железнодорожное;

Гуляйполе;

Новоандреевка;

Ольговское;

Новоивановка;

Камышеваха;

Темеровка;

Червоное;

Новоданиловка;

Успеновка;

Белогорье;

Каменское;

Полтавка;

Новоселка.

Что дают обстрелы россиянам

Как сообщил полковник Ткачук, когда враг ведет обстрел, то наносит определенные разрушения. Обычно это бывают ракетные и артиллерийские удары.

Поэтому российские оккупанты уничтожают объекты гражданской инфраструктуры, пути автомобильных и железнодорожных сообщений, электростанции и мирные жилые дома. Также их цинические обстрелы создают постоянную угрозу жизни гражданских жителей.

Что известно о Запорожском направлении борьбы

Сообщалось о том что в Запорожской области Вооруженные силы Украины начали контрнаступательные действия. Силам обороны удалось даже продвинуться вперед и укрепиться на новых позициях. При этом у российских захватчиков на этом направлении также есть план по продвижению вперед. Но наши защитники стремительно срывают эти намерения противника.

Также 11 мая полтора десятка вражеских ракет разорвались в жилых кварталах Камышевахи в Запорожской области. В результате такого обстрела погиб человек. По поселку городского типа били, используя артиллерию.

Не меньше от обстрелов страдает и Орехово. К тому же населенный пункт временно оккупирован и местные страдают от мародерства и разного рода издевательств. По городу вели артиллерийские атаки, нанося разрушения инфраструктуре. Попали в элеватор.

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