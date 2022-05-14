В Запорожье россияне строят многоэшелонную оборону: хотят всерьез закрепиться

Российские захватчики в Запорожье хотят удержать занятые позиции. Для этого они готовятся к построению многоэшелонной обороны.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ. Российские оккупанты пытаются сделать все, чтобы удержать оккупированные территории на Запорожье.

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Россияне ведут активную подготовку к созданию линий обороны. Это им нужно для удержания занятых позиций.

В Запорожском направлении, с целью удержания захваченной территории, отмечаются подготовительные мероприятия к построению оккупантами многоэшелонной обороны,

– говорится в сообщении Генштаба.

Ситуация в Запорожье: последние новости

Часть Запорожской области, к сожалению, находится под российской оккупацией. Однако украинские воины уже ушли в контрнаступление. Несмотря на захватнические планы россиян, наши воины продвигаются вперед и отбрасывают оккупанта из нашей земли.

Однако ситуация из-за боевых действий сложная. К примеру, мэр Гуляйполя призвал местных жителей уехать из города, а через 2 дня оккупанты "Градами" накрыли город.

10 мая почти весь день россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру города Орехово. К сожалению, есть погибшие и раненые.

11 мая в поселке городского типа Камышеваха оккупанты из артиллерии обстреливали жилые дома. Сообщается, что полтора десятка вражеских ракет разорвались в жилых кварталах города. В результате циничного обстрела повреждены десятки зданий. К сожалению, один человек погиб и еще несколько мирных жителей получили ранения.

12 мая в Запорожье раздался мощный взрыв из-за выпущенной по городу крылатой ракеты. Россияне попали в частное здание, в результате чего возник пожар.

В тот же день корреспондент 24 канала из Запорожья рассказал, что оккупанты начали глушить мобильную связь. Вероятно, оккупанты пытаются стянуть подкрепление и не хотят, чтобы информация об этом попала в Вооруженные Силы.

Служба безопасности помешала жителю Днепра совершить теракт, который был спланирован для того, чтобы посеять панику. Мужчина планировал устроить взрыв в центральной части Запорожья.

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