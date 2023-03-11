В Запорожье слышали взрывы: россияне атаковали ракетами С-300, произошло возгорание

В Запорожье раздались взрывы. Предварительно в городе их слышали дважды. Только после них прозвучала воздушная тревога.

Предварительно областные власти заявили, что россияне ударили ракетами С-300. Следует отметить, что тревога в области звучала ориентировочно с 15:24 по 16:06 11 марта, информирует 24 Канал.

Смотрите также Жителям Одесской области и Запорожья после обстрелов вернули свет, но будут отключения по графикам

Что произошло в Запорожье

Ориентировочно в 15:23 корреспонденты Суспільного сообщили, что в Запорожье прогремели два взрыва. Только после этого в области раздалась тревога.

Затем в Запорожской областной военной администрации отметили, что Россия продолжает целиться по критической инфраструктуре Запорожской области.

Не имея успехов на поле боя с Вооруженными Силами Украины, сегодня (11 марта – 24 Канал) российские снаряды (предварительно С-300) направили в объект жизнеобеспечения областного центра, где проживают несколько тысяч мирных граждан, среди них большое количество людей, которые вынуждены были покинуть свои дома и бежать от российской оккупации,

– заявили в ОВА.

Областные власти также заверили, что по состоянию на 16:10 привлекли все соответствующие службы.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что по состоянию на 16:19 известно – из-за ракетных обстрелов в одном из районов города произошло возгорание. Чиновник заверил, что на месте работают все соответствующие службы, однако информацию о последствиях предварительно не сообщил.

Россия ударила по Херсону