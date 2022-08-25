Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 10:12. За несколько минут до того местные телеграм-каналы сообщили о взрывах.

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Сегодня в городе были слышны взрывы. По предварительным данным, это были звуки прилетов по нескольким населенным пунктам Запорожского и Васильевского районов. Информация требует уточнения,

– сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Он отметил, что в областном центре "прилетов" не было.

Добавим, что воздушная тревога на Запорожье была короткой. Ее отменили через 8 минут после объявления.