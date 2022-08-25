Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 10:12. За кілька хвилин до того місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи.

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Сьогодні у місті було чутно вибухи. За попередніми даними, це були звуки прильотів по кількох населених пунктах Запорізького та Василівського районів. Інформація потребує уточнення,

– повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Він зазначив, що в обласному центрі "прильотів" не було.

Додамо, що повітряна тривога на Запоріжжі була короткою. Її скасували за 8 хвилин після оголошення.