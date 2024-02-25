В Запорожье слышали звук взрыва: куда ударили россияне
В обед 25 февраля в Запорожье раздался громкий звук взрыва. Оккупанты атаковали район баллистикой.
Враг атаковал село Широкое Запорожского района. Взрыв был настолько мощный, что его слышали и в Запорожье.
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Россия нанесла удар по Запорожской области
В 14:44 на Юге и Востоке объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения из Крыма и призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в 14:50 заявил, что в Запорожье прогремел взрыв. Впоследствии он уточнил, что враг атаковал село Широкое Запорожского района.
Вражеский удар по селу Широкое Запорожского района. Подробности позже,
– сообщил он.
Незадолго после этого на Запорожье и в других регионах объявили об отбое тревоги.
Напомним, что день перед этим, 24 февраля, россияне убили 61-летнюю женщину в прифронтовом Гуляйполе.
Враг обстрелял Гуляйполе из артиллерии: 1 погибшая и 2 раненых
24 февраля россияне обстреляли прифронтовое Гуляйполе из артиллерии. В собственном дворе от обломков вражеского обстрела погибла 61-летняя женщина.
32-летний мужчина, который находился рядом, получил ранение руки. Его доставили в местную больницу. Также ранена и 71-летняя женщина, которая попала под вражеский огонь во дворе собственного дома.
За сутки враг обстрелял Запорожскую область более 200 раз
- Иван Федоров сообщил, что за прошедшие сутки россияне 263 раза россияне обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области.
- Оккупанты ударили 3 авиационными снарядами по Работино, атаковали 60 беспилотниками Вольнянск, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Работино, осуществили 14 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Малой Токмачки и Работино.
- Еще 186 артобстрелов пришлись по территории Таврического, Орехова, Новоандреевки, Малиновки, Малой Токмачки, Работино и других населенных пунктов.