В Запорожье слышали звуки взрывов
Источник:"Суспільне"
Жители Запорожья сообщали о звуках взрывов в городе. По всей Украине объявляли воздушную тревогу.
Жителей просили находиться в укрытиях. Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена около 23:05, а сообщения о взрывах появились после 23:50. Официальных доказательств от власти пока нет. Отбой был в 00:34.
Важно Взрывы слышны в Харькове: мэр предостерег об артиллерийских обстрелах
Как действовать
В любом случае нельзя публиковать в сети фото или видео взрывов или "прилетов". Такая информация только поможет врагу скорректировать огонь.
Нужно оставаться в укрытиях до тех пор, пока не объявят отбой воздушной тревоги. О нем объявят из официальных ресурсов. Если нет возможности уйти в укрытие, следует хотя бы соблюдать правила двух стен дома.
Взрывы слышны и в Харькове
Харьков находится под постоянным огнем россиян. Около 22:30 в регионе объявили тревогу, а уже в 22:35 – слышали взрывы. В 23:02 снова была тревога и повторные взрывы.
Мэр города Игорь Терехов объяснил, что это артиллерийский обстрел. Он рассказал, что противник совершил по меньшей мере 2 атаки на Харьков за последние пол часа.
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