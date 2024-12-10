"Вытащили с того света": в Запорожье спасли раненого, которого после атаки признали погибшим

Оккупанты атаковали Запорожье с помощью ракетного вооружения, в результате чего погибли и пострадали люди. К счастью, с одним из пострадавших произошло чудо, его реанимировали.

Заметим, что до того его признали погибшим вследствие российского ракетного удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Что известно о спасенном в Запорожье

Россияне нанесли по Запорожью ракетный удар, повлекший разрушение гражданской инфраструктуры. Из-за атаки сообщали по меньшей мере о 3 погибших и 14 пострадавших. Однако, по данным ОВА, одну из жертв, как уже отмечалось ранее, похоже, удалось спасти.

Есть обнадеживающая новость: запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим,

– говорится в сообщении Федорова.

По его словам, в настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии. Чиновник также выразил благодарность врачам за спасенную жизнь.

К слову, под завалами здания, по последней обновленной информации от местных властей, разрушенного вследствие вражеского удара по Запорожью, находится по меньшей мере восемь человек. На эту минуту на месте продолжается поисково-спасательная операция.