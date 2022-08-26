Сработало ПВО: в Запорожье слышали мощные взрывы, но воздушной тревоги не было

В Запорожье очевидцы сообщили о звуках взрывов. Позже оказалось, что это сработала противовоздушная оборона ВСУ. "Прилетов" в городе нет.

На момент взрывов в городе не было тревоги

В соцсетях люди пишут о по меньшей мере 2 взрывах. Примечательно, что сигнала о ракетной опасности в городе не было. Однако жителям города и области лучше перейти в укрытие.

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В Запорожье местные жители сообщают о двух взрывах. Воздушная тревога в области не объявлялась,

– говорится в сообщении.

В Запорожье сработало ПВО

Руководитель Запорожской военной администрации Александр Старух сообщил, что звуки, кторые слышали местные – это работа противовоздушной обороны – враждебные цели удалось сбить.

Без паники! Сработало ПВО Вооруженных сил Украины! Берегите себя! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,

– отметил Старух.

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По данным Генштаба, на Запорожском направлении враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

В частности, в области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новодаровка, Преображенка, Орехов, Степногорск.

Правоохранители получили 32 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

В то же время, сложной остается ситуация на Запорожской АЭС. Приблизительно в 12 часов дня 25 августа российские оккупанты повредили последнюю линию электропередач, которая отдавала электроэнергию из ЗАЭС в сеть Украины. В результате энергоблоки на станции автоматически аварийно отключились.

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