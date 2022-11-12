В Запорожье упала российская ракета с 54 кассетными зарядами: могут сдетонировать в любое время

Россияне обстреливали Запорожье из ракетного комплекса "Искандер". В одной из ракет было сразу 54 кассетных снаряда, которые не разорвались.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Российская ракета упала рядом с жилыми домами в Запорожье.

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Людей из окрестных домов эвакуируют

Кирилл Тимошенко сообщил, что российская ракета упала в Шевченковском районе Запорожья вблизи 6 многоэтажек. Снаряды могут разорваться в любое время.

Эти кассетные снаряды могут детонироваться в любой момент. Внутри кассетного снаряда сотни металлических мелких элементов, которые при детонировании разлетаются по сторонам и легко "прошивают" даже бетонные конструкции,

– подчеркнул Тимошенко.

Секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что сейчас идет эвакуация жителей тех 6 домов, которые сейчас находятся под угрозой. Часть жителей эвакуировалась самостоятельно.

Временная эвакуация в Запорожье продлится до завтра. Территория вокруг домов находится под стражей полиции.

Россияне атакуют Запорожье

Российские оккупанты продолжают атаковать Запорожье. Сегодня, 12 ноября, в 16:20 прозвучала тревога, длившаяся 40 минут. Во время тревоги в городе слышались звуки взрывов.

После отбоя секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, что взрывы, которые слышали жители Запорожья – результат успешной работы сил противовоздушной обороны. В то же время чиновник призвал людей быть осторожными, ведь обломки ракет упали на территорию города.

Вероятно, что ракета с кассетными снарядами является одной из тех, которые сбили силы ПВО. Вот почему она не разорвалась во время атаки.

Угроза массированной ракетной атаки по Украине

С 10 октября россияне несколько раз нанесли массированные ракетные удары по Украине, в основном атакуя энергетическую инфраструктуру. Это привело к повреждениям украинской энергосистемы, из-за чего в Украине начали применять практику аварийных отключений.

Угрозы повторения схожих атак со стороны неприятеля сохраняются. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Россия может нанести следующий массовый удар по Украине во время саммита G20, который состоится 15 – 16 ноября на острове Бали в Индонезии.

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