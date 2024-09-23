В Запорожье в очередной раз за день раздаются взрывы

За последние сутки россияне несколько раз атаковали Запорожье. Вечером в регионе снова раздавались взрывы.

Около 21:11 в Запорожской области была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы пусков баллистических ракет.

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Очередная атака на Запорожье

Глава ОВА Иван Федоров призвал украинцев срочно пройти в укрытие. Уже через несколько минут чиновник сообщил о взрыве на Запорожье.

Пока деталей относительно последствий атаки нет. Тревога в регионе продолжается, опасность сохраняется.

Напомним, что ранее вечером оккупанты уже били по Запорожью баллистикой. Один из ударов пришелся по открытой местности в Запорожском районе. Предварительно никто не пострадал. Второй удар нанесен по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Предварительно, 2 человека ранены.

Кроме того, ночью 22 сентября оккупанты впервые ударили по областному центру КАБами. По последним данным, количество раненых возросло до 22 человек, среди них двое детей. Две женщины остаются в больнице в состоянии средней тяжести.