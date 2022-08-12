В Запорожье во время тревоги раздались взрывы

В Запорожье вечером 12 августа во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Местные жители сообщают, что слышали серию взрывов.

В Запорожье прозвучал ряд взрывов

О взрывах в Запорожье сообщают корреспонденты Суспильного. По состоянию на 19:34 в городе уже объявлен отбой воздушной тревоги.

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Заметим, что воздушная тревога в Запорожье была объявлена в 19:20. Уже через 10 минут появилось сообщение о взрывах.

Местные паблики сообщают, что взрывы были до объявления воздушной тревоги. Говорится о ряде взрывов.

Сообщается, что после взрывов над городом поднялся дым.

Какая ситуация на Запорожье

российские военные оккупировали часть Запорожской области, однако украинские воины пытаются освободить территорию. Украинские защитники последовательно уничтожают склады и базы россиян в оккупированном Мелитополе.

Вечером 10 августа мэр Мелитополя Иван Федоров информировал, что в городе четвертый вечер подряд раздаются взрывы. Он рассказал, что взрыв прогремел в центре Мелитополя рядом с бывшим заводом, где сконцентрировано логово оккупантов.

Корреспондент 24 канала из Запорожья рассказал, что российские оккупанты в очередной раз совершили авианалет в Запорожской области. На этот раз снова пострадал поселок Малые Щербаки под Ореховом.

Корреспондент также сообщил, что в ночь на 12 августа не прекращались боевые действия. Вторые сутки подряд работала украинская артиллерия, однако враг тоже наносил удары.

Вечером 11 августа сообщалось о взрывах во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области. По всей вероятности, взрывы могли произойти на Азовском побережье села Новопетровка. Там расположен личный состав противника.

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Напряженная ситуация во временно оккупированном городе Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Оккупанты обстреливают Энергодар и ЗАЭС и пытаются обвинить в этом ВСУ.

5 августа оккупанты дважды стреляли в сторону ЗАЭС, из-за чего было зафиксировано по три "прилета" у промышленной площадки атомной станции и возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.

6 августа российские захватчики чуть не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива. Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и угрожают взорвать атомную электростанцию, если ВСУ деоккупируют ее.

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