В Запорожье ВСУ уничтожили группу российских диверсантов, которая хотела проникнуть в тыл

Защитники Запорожского края уничтожали вражескую ДРГ. Диверсанты пытались проникнуть в тыл украинских подразделений.

Российских кафиров ВСУ уничтожили во время боя. Как следствие, 6 врагов ликвидированы. Еще один захватчик попал в украинские военные в плен. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация 28 июня.

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Защитники Запорожского края уничтожили российскую ДРГ

Недавно защитниками Запорожского направления была уничтожена диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск, пытавшаяся проникнуть в тыл наших подразделений с целью проведения диверсий,

– говорится в сообщении.

Пленный диверсант имел очень интересную историю. Он оказался бывшим заключенным за тяжкие преступления. Злоумышленник отбывал наказание в исправительных колониях временно оккупированной территории Донецкой области.

"Вот вам и "вторая армия мира" – армия убийц, уголовников и мародеров", – отмечают в ОВА.

Ситуация в Запорожье за сутки 27 июня

В Запорожском направлении ситуация за последние сутки существенно не изменилась. Основные усилия россиян направлены на содержание занятых территорий.

В течение суток враг совершил 47 обстрелов позиций украинских защитников. Россияне атаковали ВСУ по реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Гуляйполя, Орехова, Преображенки. В полицию поступило 19 сообщений о последствиях разрушений.

В течение суток 27 июня происходила эвакуация мирных жителей с временно оккупированной территории. Удалось вывезти 1690 человек, из них 377 – дети.

Общие потери врага по состоянию на 28 июня

личного состава – 35250 (+250) человек ликвидировано;

танков – 1567 (+15) единиц;

боевых бронированных машин – 3704 (+17) единиц;

артиллерийских систем – 778 (+7) единиц;

РСЗО – 243 единицы;

средства ПВО – 102 (+1) единицы;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 185 (+1) единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 единиц;

крылатых ракет – 139 единиц;

кораблей и катеров – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2589 (+14) единиц;

специальной техники – 61 (+1) единица.

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