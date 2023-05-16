Хотел присоединиться к вагнеровцам: СБУ в Запорожье задержала бывшего милиционера

Во время контрдиверсионных мер в Запорожье Служба безопасности задержала еще одного предателя. Им оказался бывший правоохранитель, которого в 2009 году уволили из органов МВД Украины за коррупцию.

В пресс-службе рассказали, что в начале полномасштабного вторжения мужчина поддержал вооруженную агрессию России. Впоследствии злоумышленник разработал план побега в временно оккупированный Мелитополь, чтобы присоединиться к рядам ЧВК "Вагнера".

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Мужчина распространял в сети пророссийские посты

В рамках плана для присоединения к вагнеровцам эксмилиционер вышел "на связь" со своими коллегами-предателями. Последние вступили в так называемое "управление МВД России" во временно захваченной части Запорожской области.

Кроме того, злоумышленник развернул антиукраинскую деятельность в запретной соцсети "Вконтакте". Там он создал интернет-группу и "нарастил" аудиторию более чем на 3,5 тысячи подписчиков.

Бывший милиционер хотел присоединиться к ЧВК "Вагнера" / Фото СБУ

В своих публикациях под вымышленным именем фигурант активно распространял сообщения, в которых героизировал вагнеровцев и их главаря – Евгения Пригожина. Более того, он отрицал российские ракетные удары по украинским городам и призвал к изменению границ государственной границы Украины.

Что угрожает предателю

В ходе обысков по месту жительства у коллаборанта обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые он использовал для подрывной деятельности.

Так, на основании собранных доказательств злоумышленнику поставлено в известность о подозрении по части 2, части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины.

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Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников караются исправительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, или лишением свободы сроком до трех лет.

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.