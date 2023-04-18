Россияне атаковали дронами 2 области: силы ПВО сбили все БПЛА оккупантов

Во вторник, 18 апреля, в Запорожской области сбили 6 дронов-камикадзе "Шахид". Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

В 19.36 на территории Запорожской области объявили воздушную тревогу. Всех жителей призывали перейти к укрытиям и ждать дальнейших сообщений.

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Над Запорожской областью сбили дроны-камикадзе

Впоследствии информацию о сбитии подтвердил и глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Он заявил, что силы ПВО успешно приземлили "вражеские банки".

Свое мастерство силы ПВО показали над запорожской землей: вражеские "жестянки" сегодня успешно приземлены. Спасибо нашим военным, которые защитили мирные дома,

– сообщил Малашко.

Кроме того, жителей области призвали сохранять информационную тишину и не распространять фото и видеоматериалы, ведь это помогает врагу корректировать огонь.

Позже в Воздушном командовании "Восток" сообщили, что по состоянию на 22:00 подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами воздушного командования уничтожены 7 вражеских БПЛА, из них 6 дронов-камикадзе типа "Shahed-136". В районе Запорожья обезврежено 6 беспилотников, еще один дрон "Орлан-10" – сбили в окрестностях Днепра.

Тревогу на территории Запорожской области отменили в 22:40.

В Пасхальную ночь оккупанты ударили по церкви в пригороде Запорожья

В Пасхальную ночь на 16 апреля цинично ударили по Запорожью. Российская ракета разрушила церковь в поселке городского типа Камышеваха Запорожской области. К счастью, в святыне не проводили службу, поэтому информация о пострадавших или погибших не поступала.

"Это жестокая иллюстрация того, какое на самом деле лицо имеют ценности "русского мера", прикрываясь обезображенными идеями православия, разрушает, уничтожает, порочит самое святое", – подчеркнули в ГСЧС.

Оккупанты постоянно обстреливают Запорожье

Только за минувшие сутки общины на линии огня потерпели 4 обстрела из РСЗО, 2 авиационных и 55 артиллерийских удара. В очередной раз враг попал в Малиновку, Плавне, Каменское, Новоданиловку и еще 15 населенных пунктов.

К счастью, во время обстрелов никто из гражданских не пострадал. В ОВ поступило сообщение о поражении 12 объектов инфраструктуры.

Также оккупанты во вторник, 18 апреля, трижды обстреляли город Орехов запрещенными зажигательными снарядами. Как сообщили в ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.