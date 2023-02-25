Какую-то Россию не боюсь, – Буданов вспомнил о ракетном ударе по зданию ГУР в Киеве

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что в здание его ведомства в Киеве прилетала ракета. Когда это было – он не уточнил.

Об этом Буданов рассказал в интервью для спецпроекта "Рик" журналисту Дмитрию Комарову, передает 24 Канал.

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Буданову нравится то, что оккупанты на него охотятся

Руководитель разведки рассказал, что в здание ГУР на Рыбальском острове прилетала одна крылатая ракета россиян. Однако точной даты удара он не называл.

Буданов подчеркнул, что ему нравится тот факт, что оккупанты ведут на него охоту.

"Это мера признания, это показывает, что я делаю свою работу правильно", – подчеркнул он.

Разведчик подчеркнул, что не боится подобных угроз в своей работе.

Я верующий человек и боюсь только божьей кары. Какую-то Россию я не боюсь,

– подчеркнул Буданов.

Буданов вспомнил важную деталь перед 24 февраля 2022 года