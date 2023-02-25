Про це Буданов розповів в інтерв'ю для спецпроєкту "Рік" журналісту Дмитру Комарову, передає 24 Канал.
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Буданову подобається т, що окупанти на нього полюють
Керівник розвідки розповів, що в будівлю ГУР на Рибальському острові прилітала одна крилата ракета росіян. Однак точну дату удару він не називав.
Буданов наголосив, що йому подобається той факт, що окупанти ведуть на нього полювання.
"Це міра визнання, це показує, що я роблю свою роботу правильно", – підкреслив він.
Розвідник наголосив, що не боїться подібних загроз у своїй роботі.
Я віруюча людина і боюся тільки божої кари. Якусь Росію я не боюся,
– наголосив Буданов.
Буданов пригадав важливу деталь перед 24 лютого 2022
- Начальник Головного управління розвідки констатував, що за чотири доби перед початком великої війни один з російських банків в Україні скуповував всю готівку за максимальним курсом.
- "За чотири доби (до великого вторгнення – 24 Канал) відділення "Сбербанку Росії", які були у нас представлені, особливо в Києві, скупили всю готівку, яку тільки могли, за максимальним курсом. Вона була вся накопичена в їхніх сховищах", – констатував Буданов.
- Водночас він зазначив, що окупанти чекали, коли зайдуть свої в місто, аби почати роздавати їм ці гроші. Власне, загарбники планували упродовж декількох днів, якщо не годин, захопити столицю. Проте українська армія не дала їм цього зробити.
- За словами начальника Головного управління Кирила Буданова, якби справді російські військові висадились з гелікоптерів у передмісті столиці, то місто через деякий час було б уже під їхнім контролем.